Санкт-Петербург, , 10:24 — REGNUM В Петербурге почти вдвое увеличили объемы обследования граждан на коронавирус. Об этом сообщает в четверг, 11 марта, городской оперативный штаб.

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За последние сутки в городе проверили 19 164 человек, в то время как днем ранее — 10 740.

В справочную службу по номеру 122 по теме коронавируса обратились 9915 человек за сутки. По этому же номеру граждане записываются на вакцинацию или вызывают врача.

Добавим, с начала октября городские волонтеры выполнили 5980 заявок граждан на самоизоляции, а 179 019 человек получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.

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