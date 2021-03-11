Сеул, , 11:00 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел телефонные переговоры с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Об этом 11 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в ходе переговоров южнокорейский дипломат отметил, что 30-я годовщина совместного вступления Южной Кореи и КНДР в ООН, отмечаемая в текущем году, может стать толчком в укреплении межкорейских связей.

В свою очередь генсек ООН выразил неизмеримую поддержку усилиям Сеула по установлению мира на Корейском полуострове.

Участники диалога обсудили ситуацию вокруг КНДР, а также оценили ведущую роль ООН и Южной Кореи в решении глобальных проблем.

Глава МИД Южной Кореи также пригласил Гутерриша принять участие в саммите партнёрства ради зелёного развития и глобальных целей до 2030 года (P4G) и министерской конференции ООН по поддержанию мира, которые пройдут в Сеуле в мае и декабре 2021 года соответственно.