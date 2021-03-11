Санта-Ана, США, , 10:21 — REGNUM В Сети появился первый тизер-трейлер будущего дополнения Murder on Eridanos для ролевой игры The Outer Worlds. Его опубликовали 10 марта на официальной странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/OuterWorlds/status/1369679576889241600

В коротком видеоролике разработчики показали как «Безнадёжный», корабль главного героя, приземляется на неназванной планете. По их словам, новые подробности дополнения Murder on Eridanos станут известны уже сегодня, 11 марта.

ИА REGNUM напоминает, что The Outer Worlds — это ролевая игра с видом от первого лица, посвящённая различным приключениям в вымышленной звёздной системе Алкион. Разработкой проекта занималась американская студия Obsidian Entertainment.

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