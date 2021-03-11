Вашингтон, , 10:26 — REGNUM Атомная субмарина ВМС США USS Connecticut подверглась нашествию клопов. Об этом 11 марта сообщает портал Navy Times.

По данным журналистов, клопы проникли на борт подводного корабля в марте 2020 года в ходе военных учений ICEX-2020, проходивших в Северном Ледовитом океане, и после этого экипаж лодки на протяжении нескольких месяцев предпринимал безрезультатные попытки вытравить насекомых.

«Клопы буквально поедали людей заживо прямо на койках», — приводит портал слова старшины атомной субмарины.

При этом официальный запрос о масштабной дезинфекции был передан в декабре минувшего года, а проводить ее, несмотря на жалобы членов экипажа, начали только в феврале 2021 года. Как отметил один из моряков, вначале командование изначально не стало верить их заявлениям из-за «отсутствия доказательств».

Также указывается, что из-за кровососущих насекомых многие матросы вынуждены были спать на полу и из-за этого у них был «тотальный недосып и усталость, которые угрожали боеспособности субмарины».

Кроме того, отмечается, что в настоящее время на подлодке проведена обработка специальными веществами, однако ее экипаж опасается, что нашествие клопов может возобновиться.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта руководитель Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США (USPACOM) адмирал Филип Дэвидсон заявил, что американским военным следует нарастить количество наступательных дальнобойных высокоточных систем, которые должны располагаться на суше в Западно-Тихоокеанском регионе.