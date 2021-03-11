Пермь, , 10:20 — REGNUM В Пермском крае в 2020 году почти 13,5 тыс. человек намерены сдавать ЕГЭ для дальнейшего поступления в вузы. В основном, это ученики 11-х классов, выпускники прошлых лет, студенты учреждений среднего профессионального образования, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Самым массовым экзаменом остается ЕГЭ по русскому языку, его планируют сдавать 12,9 тыс. человек. Наиболее популярным предметом по выбору в 2021 году является профильная математика — почти 7,5 тыс. участников. Второе место по популярности занимает обществознание, его планируют сдавать более 5 тыс. человек.

Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный — с 12 по 17 июля.

Стоит отметить, выпускники, не планирующие поступление в высшие учебные заведения, будут проходить государственную итоговую аттестацию в 2020 году в форме государственного выпускного экзамена по двум предметам — по русскому языку и математике. Основным периодом для из сдачи указан срок с 25 мая по 16 июня, а дополнительными — 13−17 июля и 3−15 сентября.

Напомним, в 2020 году в Прикамье ЕГЭ в основной период сдавали 11 656 человек, среди которых 10 239 — выпускники 2020 года, 1226 — выпускники прошлых лет и 209 — студенты учреждений среднего профессионального образования.

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