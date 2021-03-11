Варшава, , 10:20 — REGNUM В Польше в больницах заняты 67% коек, выделенных для пациентов с COVID-19. Об этом 11 марта сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич в интервью Polskie Radio.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

«В настоящее время в Польше госпитализировано 18 378 пациентов с COVID-19. Они занимают 67% выделенных мест в больницах. Из них более 1900 пациентов дышат с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких», — сообщил Андрусевич.

Представитель минздрава также отметил, что наиболее сложная ситуация в Мазовецком и Куявско-Поморском воеводствах, где занято 78% коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

По его словам, из-за вышеуказанной причины фонд койко-мест для людей с COVID-19 в Польше может быть увеличен с 27 тысяч до 38 тысяч.