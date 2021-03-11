Уфа, , 10:24 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в Башкирии после обрушения потолка в сельском образовательном учреждении. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что потолок в школе в деревне Самарское отделение совхоза Абзелиловского района рухнул вечером 5 марта. К счастью, в здании детей не было, поскольку уроки уже закончились. Никто не погиб и не пострадал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Во время следствия они дадут правовую оценку действиям лиц, которые ответственны за содержание здания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии школьники за три года подверглись травле 28 раз.

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