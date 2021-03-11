Ванкувер, Канада, , 10:19 — REGNUM «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Монреаля» шайбы забросили нападающие Еспери Котканиеми и Кори Перри, защитники Ши Уэбер и Джефф Питри и форвард Филлип Дано.

В составе «Ванкувера» точным броском отметился нападающий Брок Бёзер.

В настоящее время «Монреаль» занимает четвёртое место в Северном дивизионе, на счету команды 31 очко. «Ванкувер» идёт на пятом месте с 26 очками.

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