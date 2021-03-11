Петрозаводск, , 10:26 — REGNUM В Республике Карелия за последние сутки выявили 108 новых случаев заражения коронавирусом, что на пять случаев больше, чем днем ранее. Таким образом в регионе с начала пандемии выявлено более 42 тыс. зараженных жителей. Об этом 11 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

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Из числа новых носителей 105 человек заболели ковидом, из них 19 имеют симптомы средней тяжести, три человека находятся в тяжелом и один — в крайне тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 42 064 случая заражения, 38 192 человека выздоровели, в том числе 114 — за прошедшие сутки. Скончались 334 человека.

Также в регионе зарегистрирована еще три летальных исхода от COVID-19. В Республиканской инфекционной больнице скончались женщина, 1935 года рождения, и мужчина, 1976 года рождения, в роддоме им. Гуткина скончалась женщина, 1944 года рождения.

«Все трое пациентов были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания», — уточнили в оперштабе.

Также за 10 марта в регионе было госпитализировано 13 человек с внебольничной пневмонией, без подтвержденного ковида. А начиная с 1 апреля 2020 года с внебольничной пневмонией госпитализированы 5228 пациентов, 122 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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