Москва, , 10:18 — REGNUM Россия сэкономила на антиковидной поддержке граждан, пособия по безработице следует повысить. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

В борьбе с пандемией в целом российское правительство обошлось «скромными» тратами, отметил Миронов.

По оценкам Счетной палаты, федеральные расходы на все антикризисные меры в 2020 году составили около 2,7% ВВП, в то время как в странах «большой двадцатки» затраты составляли от 12 до 37% ВВП.

«Сейчас необходимо повышать пособие по безработице хотя бы до прожиточного минимума — наша фракция «Справедливая Россия» вносила такой законопроект. Кроме того, мы направляли соответствующее предложение главе правительства еще год назад. Особо нужно поддержать безработных граждан с детьми: за каждого ребенка в семье пособия должны повышаться еще на один МРОТ», — считает Миронов.

В большинстве развитых стран пособия по безработице покрывают от 60% средней зарплаты. В России даже максимальная выплата в 8 тыс. рублей составляет около 20% от среднего дохода.

По мнению Миронова, официальные цифры по безработице будут снижаться, но они не отражают реальных проблем на рынке труда.

«Весь мировой опыт доказывает, что повышение пособий по безработице — это помощь не только гражданам, но экономике в целом. Достойные выплаты позволяют потерявшим работу профессионалам не терять заодно свои навыки и социальный статус, превращаясь в грузчиков и уборщиц. Не растет уровень бедности, сохраняется конкуренция на рынке и покупательская способность граждан», — рассуждает парламентарий.