Тирасполь, , 10:23 — REGNUM В ходе 1516 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 351 случай заражения коронавирусом. Об этом 11 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 33 438 человек. Из них победили инфекцию 30 467 человек, в том числе 156 — за последние сутки.

Всего в Приднестровье скончались 724 пациента с диагнозом COVID-19, в том числе восемь пациентов умерли в течение последних суток. Сообщается, что это были женщины в возрасте от 61 года до 73 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 131 исследование и выявили 75 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приднестровье наблюдается рост темпов распространения коронавируса. За прошлую неделю в ПМР выявили 1334 случая заражения коронавирусом, что на 68% больше, чем неделей ранее.

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