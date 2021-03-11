Москва, , 10:27 — REGNUM Инцидент с депутатом Госдумы Дмитрием Иониным («Справедливая Россия»), когда тот стрелял из охолощённого автомата в воздух, может быть вновь рассмотрен парией, заявил сопредседатель партии «Справедливая Россия — за Правду!», писатель Захар Прилепин.

Прилепин, отвечая на вопросы журналистов, заверил, что в партии «совершенно спокойно» разрешают сложные и конфликтные вопросы.

«С этим парнем (Дмитрием Иониным) так или иначе, мы на каком-то дисциплинарном комитете тоже его участь решим», — сказал он.

Инцидент с Иониным произошёл в мае 2019 года. В Следственном комитете по факту произошедшего возбудили уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В феврале 2021 года в пресс-службе СКР заверили журналистов, что расследование дела продолжается.

Ранее глава комиссии Госдумы по этике Отари Аршба («Единая Россия») допускал, что поведение Ионина рассмотрят на заседании комиссии, если поступит соответствующее обращение. Информации о том, что комиссия каким-либо образом рассмотрела этот вопрос, не поступало.

Ионин стал депутатом Госдумы, получив мандат, ранее принадлежавший экс-лидеру свердловского регионального отделения «Справедливой России» Александру Буркову (тот стал губернатором Омской области). До этого Ионин был избран депутатом Законодательного собрания Свердловской области от партии.

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