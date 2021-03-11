Москва, 11 марта, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою подготовить предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

Данное поручение глава правительства дал по итогам встречи с членами Совета Федерации.

До 15 апреля два министерства совместно с Центробанком должны подготовить «предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ».

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин утвердил правила финансирования фонда «Круг добра».