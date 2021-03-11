Берлин, , 10:22 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Audi представил систему дополненной реальности для автомобилей. Видео с демонстрацией работы системы размещено на YouTube-канале crospotter13.

Новая система была внедрена в электрокроссовер Audi Q4 e-Tron. Дополненная реальность представляет собой прозрачный экран, который расположен на уровне глаз водителя. Изображения на нём кажутся отнесёнными на расстояние 10 метров вперёд. Это сделано для того, чтобы водителю не приходилось фокусироваться отдельно на дороге и на экране.

Система предназначена для информирования водителя о скорости автомобиля, скоростном режиме на данном участке дороги, а также о безопасной дистанции до впереди идущей машины. Также на экране дополненной реальности высвечиваются указатели направления движения и разметка в случае, когда автомобиль начнёт выезжать из собственной полосы.

Ранее спортивное подразделение Audi разработало свою версию новой модели RS 3. Болид получил название LMS. Автомобиль оснащён оригинальным широкофюзеляжным аэродинамическим карбоновым обвесом, большим антикрылом сзади и узкими фарами.

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