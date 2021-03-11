Киев, , 10:21 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 9084 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 11 марта пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным министерства, за сутки в стране были госпитализированы 4250 человек, 262 пациента скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировали в Киеве и Винницкой области — 853 и 659 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине выявили 1 млн 425 522 случаев заражения, из них 27 685 случаев завершились смертельным исходом. 29 378 человек привились от COVID-19.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили 6377 случаев заражения коронавирусом, 219 пациентов скончались от последствий болезни.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр украинского города Черновцы Роман Кличук заявил, что индийской вакциной от COVID-19 согласились вакцинироваться лишь 30% медработников города.

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