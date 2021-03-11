Варшава, , 10:15 — REGNUM Варшава получила гарантии от производителей вакцин о поставках во втором квартале 2021 года примерно 15 миллионов доз вакцины от COVID-19. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 в Польше Михал Дворчик.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Дворчик добавил, что из 15 миллионов планируемых для поставки в Польшу вакцин 2,5 миллиона будут приходиться на продукцию производителя Johnson & Johnson.

Ранее данный производитель не поставлял вакцины в страну. Особенностью препарата является то, что он предусматривает одноразовую вакцинацию, а не двухразовую, в отличие от препаратов иных производителей. Остальные вакцины в Польшу поставят производители Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

«Если производители вакцин будут придерживаться своих обязательств, это существенно ускорит программу вакцинации в Польше. Нас это радует, и мы уже начали соответствующую подготовку. Под конец еще этой недели пункты вакцинации получат детальную информацию о том, как увеличить свою пропускную способность», — заявил чиновник.