Краснодар, , 10:14 — REGNUM Председатель Октябрьского райсуда Краснодара задержан правоохранительными органами 10 марта, об этом сообщил ряд СМИ со ссылкой на собственные источники.

«Коммерсантъ-Кубань» сообщает, что задержание проводилось сотрудниками московского управления ФСБ, судью задержали на рабочем месте по подозрению в получении взятки в 2,5 млн рублей. Официальной информации о задержании председателя суда от правоохранительных органов не поступало.

Октябрьский районный суд Краснодара с 2015 года возглавляет Геннадий Байрак, до этого он в течение многих лет занимал должность заместителя председателя суда, в Октябрьском райсуде он работает с 1997 года.