Ярославль, , 10:13 — REGNUM Компания из Омской области стала победителем конкурса по оценке общественного мнения жителей Ярославской области и их отношения к областным властям и местному самоуправлению. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал государственных закупок.

Правительство Ярославской области

Закупку по оценке социологических предпочтений жителей региона ежегодно проводит ГАУ «Верхняя Волга» — подведомственное учреждение департамента общественных связей Ярославской области. Согласно техническому заданию, подрядчику необходимо опросить не менее 1200 жителей Ярославской области, в выборку обязательно включаются жители Ярославля, Рыбинска и Переславля-Залесского, а также еще 13 муниципальных образований. Опрос должен быть проведен двумя волнами — в конце марта и в конце ноября 2021 года.

Традиционным победителем подобных конкурсов последние несколько лет является ярославский социолог Евгений Голубев. Как ранее сообщало ИА REGNUM, социолог недавно стал одним из членов фонда «Ярославия», который займется разработкой стратегии развития Ярославской области. Однако в конкурсе, организуемом «Верхней Волгой», предложение Голубева уступило. Победителем конкурса признан «Центр гуманитарных, социально-экономических и политических исследований — 1», зарегистрированный в Омске. Компания готова организовать опрос ярославцев за 384 тысячи рублей при начальной цене контракта в 550 тысяч.

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