Шумиха, Курганская область, , 10:13 — REGNUM В Курганской области гражданин осуждён за убийство знакомого и попытку убийства свидетельницы преступления. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Следствием и судом установлено, что в марте 2020 года обвиняемый приехал к приятелю в курганский город Шумиха. Вместе они изрядно выпили, и ночью у железнодорожного пути между ними возник конфликт. Обвиняемый нанёс знакомому удар ножом, тот скончался на месте. Сожительница приятеля стала свидетельницей убийства. Обвиняемый решил убить и её, чтобы ликвидировать очевидца преступления. Он нанёс женщине несколько ударов ножом, она упала между железнодорожными путями. Решив, что свидетельница скончалась, обвиняемый скрылся. Но женщину вовремя обнаружили путейцы, её госпитализировали и спасли.

Обвиняемого суд признал виновным в убийстве и покушении на убийство. И приговорил его к 19 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.