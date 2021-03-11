Бейрут, , 10:12 — REGNUM Индонезийские солдаты, которые являются членами оперативной группы Indobatt XXIII-O / UNIFIL, перехватили три танка «Меркава», принадлежащих израильским вооруженным силам, в Южном Ливане, сообщает Kompas.

Индонезийские солдаты осуществляли патрулирование для снижения напряженности на ливано-израильской границе.

В знак протеста против строительства ливанской армией новой дороги Израиль направил три танка. На место сразу прибыли 20 полностью вооруженных ливанских солдат.

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