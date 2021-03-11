Магадан, Магаданская область, , 10:45 — REGNUM Власти Магаданской области отложили реализацию проекта о полном запрете продажи алкоголя в магазинах, находящихся в многоквартирных домах — документ отклонен, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на раздел правовой информации правительства Колымы.

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Законопроект в первую очередь был ориентирован на снижение показателей потребления спиртного жителями Магаданской области. Вместе с тем из 176 магазинов 107 располагаются в жилых домах.

Проект не поддержали общественники, жители, предприниматели. Аргументация — рост безработицы, закрытие магазинов и общепитов, снижение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, а также увеличение продаж незаконного и сурогатного алкоголя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области на официальном портале правовой информации опубликован законопроект, касающийся регулирования продажи алкоголя. С целью изучения общественного мнения о предлагаемых мерах проводится опрос населения.