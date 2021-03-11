Абакан, , 10:09 — REGNUM Повышение температуры воздуха до +8 °С ожидается в Хакасии 11−12 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности со ссылкой на информацию Республиканского гидрометцентра.

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В связи с потеплением возможно подтопление пониженных участков местности склоновыми и наледевыми водами, предупредили в управлении.

Главам муниципалитетов и руководителям объектов экономики рекомендовано «выполнить комплекс предупредительных мероприятий».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта в Москве ожидается резкое потепление.

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