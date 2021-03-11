Бишкек, , 10:07 — REGNUM Отношения между Киргизией и Узбекистаном за последние годы вышли на новый уровень стратегического партнерства. Об этом заявил киргизский министр иностранных дел Руслан Казакбаев в интервью изданию «АКИPress».

Глава внешнеполитического ведомства дал интервью местному изданию накануне государственного визита президента Киргизии Садыра Жапарова в Узбекистан.

Министр отметил, что за счет активизации отношений стороны достигли успехов в решении проблемных вопросов. В частности, возобновлена работа совместной межправительственно комиссии по двустороннему сотрудничеству.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Киргизии Садыр Жапаров посетит Ташкент с официальным визитом 11−12 марта. Поездка станет третьим международным визитом Жапарова после посещения Москвы и Нур-Султана.

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