Самара, , 10:10 — REGNUM Более 70 дорожных объектов намерены отремонтировать в 2021 году в Самарской области по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом 11 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что в 2021 году в регионе планируется отремонтировать 308,5 км дорог (78 дорожных объектов), в том числе в Самаре планируется отремонтировать 30 улиц, а в Тольятти — 13 улиц. На ремонтные работы планируется направить порядка 12 млрд рублей.

Так, в 2021 году планируется сделать капитальный ремонт на двух участках дороги Тольятти — Ташелка. Здесь, будут отремонтированы два моста: мост через овраг Волосяной и мост через суходол на км 10+987. На эти цели будет направлено порядка 498 млн рублей. Работы планируется завершить 1 октября текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в 2021 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» намерены «обновить» 11 мостов на региональных и межмуниципальных трассах.

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