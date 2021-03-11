Сочи, Краснодарский край, , 10:07 — REGNUM Двое 16-летних подростков задержаны в Сочи Краснодарского края по подозрению в изнасиловании 28-летней женщины, а также в совершении в отношении нее насильственных действий сексуального характера и хищении её имущества. Об этом сообщили 11 марта в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в ночь на 28 февраля около одного из домов на улице Кузнечной в селе Горное Лоо подростки напали на незнакомую им девушку, избили её, изнасиловали и совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После этого подростки похитили из сумки своей жертвы мобильные телефоны и скрылись.

Установить подозреваемых удалось в кратчайший срок. Задержанные, несмотря на юный возраст, уже имеют судимости.