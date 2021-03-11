Москва, , 10:09 — REGNUM В военной академии РВСН имени Петра Великого разработали специальный гранатометный боеприпас, оснащенный сетью для поражения и захвата беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующий патент 11 марта опубликован на официальном сайте Федерального института промышленной собственности (входит в федеральную службу Роспатент).

«Боеприпас для гранатомета против беспилотных летательных аппаратов содержит метательную и боевую часть», — отмечается в реферате к патенту на данное изобретение.

Также из документа следует, что боевая часть данного боеприпаса состоит из отдельных поражающих элементов, которые находятся внутри корпуса боеприпаса, а также поражающих сегментов, скрепленных гибкими элементами и образующими сеть.

При этом внутри корпуса гранатометного боеприпаса находится защитный металлический контейнер, который выполнен в форме цилиндра и служит для обеспечения сохранности, компактного размещения и направленного раскрытия сети после совершения выстрела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что перспективный скоростной ударный беспилотник «Гром» сможет управлять сразу несколькими ударными дронами «Молния».