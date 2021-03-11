Калуга, , 11:18 — REGNUM В Калужской области в 2021 году охотничьи угодья поделены на две зоны — южную и северную, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

В южную зону вошли территории Бабынинского, Думиничского, Жиздринского, Кировского, Козельского, Куйбышевского, Людиновского, Мещовского, Перемышльского, Сухиничского Ульяновского и Хвастовичского районов. Здесь охота на пернатую дичь пройдет с 26 марта по 7 апреля. В остальных районах она будет открыта со 2 по 11 апреля. Добыча селезней с использованием живых подсадных уток будет разрешена с 26 марта по 30 апреля на всей территории области.

Руководитель ведомства Владимир Жипа считает, что по новым правилам у любителей охоты появилась возможность попасть на все виды весенней охоты. Он напомнил охотникам о необходимости соблюдения правил охоты и противопожарной безопасности в лесах.

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