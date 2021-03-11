Москва, 11 марта 2021, 10:05 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления грантовой помощи фонду поддержки детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями «Круг добра», сообщает 11 марта пресс-служба правительства России.
Правила будут действовать в 2021 году. За год планируется перечислить 60 млрд рублей. Первый транш в размере 10 млрд рублей был направлен 12 февраля.
В пресс-службе отметили, что фонд финансируется из отчислений от повышенной ставки НДФЛ, действующей для доходов выше 5 млн рублей.
Созданный по инициативе президента РФ Владимира Путина фонд «Круг добра» помогает детям со сложными заболеваниями.