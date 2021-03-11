Чита, , 10:04 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 11 марта 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 39 759 человек, причём 89 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 38 021 пациент (+100 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 757 человек (+3 пациента за последние сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 72 (+9 за последние сутки) находятся в тяжелом состоянии, 20 (+6 за последние сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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