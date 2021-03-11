Оренбург, , 10:02 — REGNUM В Оренбурге суд вынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя, признав его виновным в угрозе убийством фельдшеру службы скорой помощи, сообщает телеграм-канал Ленинского районного суда города.

По данным суда, медик прибыл к пациентке по вызову. Когда фельдшер проводил осмотр женщины, то испытывала помехи со стороны мужчины, являющигося сожителем пациентки. Впоследствии гражданин взял кухонный нож и стал запугивать, угрожая убийством.

Злоумышленник преследовал медработника даже, когда тот покинул пределы дома. Оренбуржец бегал вокруг автомобиля скорой помощи, высказывая угрозы.

В судебном заседании вину мужчина не признал. Но после оглашения показаний, данных им в ходе предварительного расследования, раскаялся и признал вину в полном объеме.

Суд, учитывая отягчающие и смягчающие обстоятельства, назначил оренбуржцу год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор суда вступил в законную силу.

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