Москва, , 10:01 — REGNUM В аэропорту «Внуково» задержан гражданин одной из африканских стран, пытавшийся дать взятку пограничнику. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности России во взаимодействии со Следственным комитетом пресечен канал незаконной миграции. При попытке дачи взятки должностному лицу отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту «Внуково» задержан гражданин одной из африканских стран», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Отмечается, что гражданин пытался провести через границу пятерых своих соотечественников, которые следовали через РФ транзитом и имели при себе поддельные документы.

Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу»). В отношении африканца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Помимо этого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).