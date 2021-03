Лондон, , 10:00 — REGNUM В новом выпуске журнала White Dwarf читателей ожидают ключи для 12 видеоигр по мотивам популярной франшизы Warhammer. Об этом 11 марта сообщает издание PCGamer.

Покупатели свежего выпуска White Dwarf смогут поиграть в: Warhammer: Vermintide 2, Total War: Warhammer, The Call of the Beastmen DLC, Warhammer 40,000: Dawn of War, Warhammer 40,000: Space Marine, Warhammer Underworlds: Online, Warhammer Quest, Warhammer Quest 2: The End Times, Talisman: Digital Edition, Adeptus Titanicus: Dominus, Warhammer 40,000: Sanctus Reach, Warhammer 40,000: Armageddon — Da Orks и в Warhammer 40,000: Space Wolf. Все игры будут доступны через сервис Steam.

Напомним, White Dwarf («Белый дворф») — это журнал, выпускаемый Games Workshop. Он посвящён различным настольным играм компании: от НРИ (настольные ролевые игры) до варгеймеров.

