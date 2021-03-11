Пенза, , 11:14 — REGNUM В Пензе в сквере возле епархиального управления планируют установить бюсты правителей России. О размещении работ скульптора Зураба Церетели в областном центре сообщил зампредседателя регионального правительства Олег Ягов.

«Аллею правителей России» в 2017 году открыло Российское военно-историческое общество. В ней представлено 43 бюста, начиная от Рюрика и заканчивая Борисом Ельциным. В 2020 году были проведены переговоры о перемещении «аллеи правителей» в Пензенскую область. Кроме бюстов, планируется установить и использовать различные интерактивные формы.

«Мы сейчас технически это прорабатываем: чтобы, наведя телефон на бюст, на телефоне появилась бы информация об этом правителе. Дальше планируется установить информационные стенды, тоже красиво и органично вписать в эту аллею, где также с помощью мобильных приложений можно получить дополнительные знания о периоде правления того или иного человека», — добавил Олег Ягов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в январе 2021 года президенту Российской академии художеств Зурабу Церетели исполнилось 87 лет. Среди наиболее известных работ скульптора в Москве — Аллея правителей России, скульптурное оформление мемориального комплекса на Поклонной горе, а также памятник «В ознаменование 300-летия российского флота».

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