село Чара, , 10:00 — REGNUM Утро 11 марта в Забайкальском крае ознаменовалось землетрясением с повторами. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, трясло уже четырежды.

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Первые толчки магнитудой 4,2 зарегистрировали в 5 часов 55 минут по местному времени в Каларском районе (10 км от населенного пункта Новая Чара). Затем последовали афтершоки (в 6:23 и 6:53 часов с магнитудой 3,9 и 4 балла соответственно).

В 11 часов 19 минут произошёл ещё один афтершок землетрясения магнитудой 4,2. Незначительные толчки ощущались в пятиэтажных домах посёлка Новая Чара. Сообщений о разрушениях строений и объектов инфраструктуры не поступало. Пострадавших нет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, подземные точки магнитудой 4,4 были зафиксированы сейсмологами в Красночикойском районе Забайкальского края в ноябре 2020 года.

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Затем последовало сейсмическое событие на территории Монголии: 12 января 2021 года его отголоски ощутили в Чите.

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