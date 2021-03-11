Соледар, ДНР, 11 марта 2021, 10:02 — REGNUM В результате обстрела со стороны украинских силовиков был повреждён газопровод на западной окраине Донецка. Об этом сообщили 11 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
По данным пресс-службы, работники коммунальных служб ликвидировали возгорание на месте аварии. Жертв среди мирных жителей удалось избежать.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ обстреляли из гранатомётов РПГ населённый пункт Золотое-5. Обошлось без жертв.
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