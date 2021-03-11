Соледар, ДНР, , 10:02 — REGNUM В результате обстрела со стороны украинских силовиков был повреждён газопровод на западной окраине Донецка. Об этом сообщили 11 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Вооружённые формирования Украины подвергли обстрелу из СПГ (станковых противотанковых гранатомётов — ИА REGNUM) посёлок шахты «Трудовская» на западной окраине Донецка, в результате чего был повреждён газопровод низкого давления», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, работники коммунальных служб ликвидировали возгорание на месте аварии. Жертв среди мирных жителей удалось избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ обстреляли из гранатомётов РПГ населённый пункт Золотое-5. Обошлось без жертв.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки боевики ВСУ один раз обстреляли территорию ЛНР — СЦКК