Волгоград, , 10:00 — REGNUM Грузовой фургон, перевозивший обезьян из Москвы в астраханский зоопарк, сломался в Городищенском районе Волгоградской области. Инспекторы ДПС временно приютили у себя несколько шимпанзе, сообщили ИА REGNUM 11 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Грузовик остановился утром 7 марта на 943 км федеральной трассы Р-22 «Каспий» недалеко от поста ДПС. Водитель обратился в полицию, инспекторы связались с эвакуатором, на котором автомашину подвезли к посту ДПС. Пока решался вопрос с заменой грузовика, полицейские организовали обогрев животных, все обезьяны благополучно перенесли временную остановку, а затем были благополучно доставлены в Астрахань.

Директор зоопарка Антон Еремеев направил в полицию благодарственное письмо — помощь оказали старшие лейтенанты полиции Александр Величко и Алексей Поляков вместе с напарником капитаном полиции Алексеем Гусаковым.