Тбилиси, , 10:01 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 24 594 исследований на SARS-CoV-2 выявили 395 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 11 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 274 045 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 267 421 победил инфекцию, в том числе 310 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3622 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе девять — в течение последних суток. В стационаре проходят лечение 1324 пациента, в оборудованных гостиницах — 133. На карантине находятся 252 человека.

Согласно официальным данным на 10 марта, в Грузии в результате 22 127 исследований выявили 513 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 96 человек.

Стоит отметить, что в Грузии в марте постепенно снимают карантинные ограничения, но правительство отказывается отменять комендантский час, который длится с 21:00 до 05:00. Из-за этого общественные заведения вынуждены закрываться в 19:00. Предприниматели призывают власти отменить комендантский час или перенести его начало на 23:00.

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