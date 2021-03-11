Краснодар, , 09:58 — REGNUM Большой баскетбольный комплекс построят в поселке Колосистом под Краснодаром, сдать объект планируется к сентябрю 2021 года, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Центр займет участок более 12 тыс. кв. метров. Здесь расположатся три площадки для игры в баскетбол, площадка для воркаута, тренажерный зал, гостиничный комплекс на 150 мест и конференц-холл. Стоимость проекта 650 млн рублей. Инвестором строительства стал профессиональный баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань».

На данный момент на объекте проведены основные работы, на 50% готова кровля, установлено оборудование по кондиционированию, подключено водоснабжение. Планируется, что новый баскетбольный центр будет сдан до конца лета текущего года.

Комплекс рассчитан и на проведение соревнований, в том числе континентальных молодежных чемпионатов. Первая игра среди учащихся тренировочного центра «Локомотив-Кубань» намечена на октябрь.