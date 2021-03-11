Москва, , 09:58 — REGNUM Для большинства жителей России (50%) Масленица — это этнокультурное событие. Чаще этот праздник так характеризуют люди старше 60 лет (56%) и сельские жители (56%), приводит данные ВЦИОМ.

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Почти каждый четвертый (23%) считает Масленицу языческим обрядом, среди людей 18−35 лет — 27%, среди жителей мегаполисов — 26%.

Как к обычному народному празднику относятся к Масленице 13% участников опроса. Соблюдают различные обряды в масленичную неделю 83% граждан.

Телефонный опрос проведен 5 марта 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по случаю Масленицы примерно 100 парков, а также музеи и дома культуры Подмосковья подготовили развлекательные программы.

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