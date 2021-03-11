Санкт-Петербург, 11 марта, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Утро четверга, 11 марта, для жителей Санкт-Петербурга началось с преодоления препятствий по дороге на работу и учёбу. Из-за задымления на станции метро «Маяковская» закрылись эта и несколько других станций третьей линии, поэтому людям пришлось добираться альтернативными путями, которые оказались дорогими и неудобными.

Дарья Драй ИА REGNUM Выход из метро

Как сообщало ИА REGNUM, около 08:30 мск при подъезде к станции «Маяковская» в тоннеле загорелся кабель, очевидцы даже сообщали, что был виден открытый огонь. В результате задымления с 08:59 было закрыто движение на центральном участке зелёной линии, по направлению от станции «Василеостровская» до станции «Площадь Александра Невского 1». С 09:21 движение по третьей линии и вовсе остановилось, и все станции были закрыты для входа пассажиров.

Как рассказали горожане в социальных сетях, из-за ЧП в метрополитене пассажиров на зелёной ветке сначала высаживали на станции «Василеостровская», из-за чего на перроне скопилось множество людей.

Очевидцы, которые в этот момент находились на Невском проспекте, сообщали, что к закрытому с февраля на капремонт наземному вестибюлю станции «Маяковская» прибыло несколько расчетов пожарных служб, также большое скопление автомобилей оперативных служб наблюдалось у станции метро «Гостиный двор».

«В тоннеле включили вентиляцию на полную, шум как возле самолета!» — поделился пассажир Михаил П. в социальных сетях.

Из-за сбоя в работе метро многие пассажиры решили добираться до нужных мест наземным транспортом и на такси. Однако заметили, что цены коммерческие перевозчики подняли в два раз.

«Таксисты совсем апупели, с «Приморской» до (Площади) Восстания Яндекс 1200 лупит, а Ситимобил 900₽… Вот кто они после этого?» — задался риторическим вопросом пассажир Роман С.

Другая пассажирка отметила, что из-за высокого спроса на такси многие пассажиры нашли выход.

«Вся зелёная ветка закрыта. Но добрые люди начали собираться кому куда, чтобы вызвать такси. Вот так сближают народ», — отметила одна из пассажиров Татьяна Ш.

К слову, в этот день не обошлось без происшествий и на наземном транспорте. По словам Александра А., трамваи до станции «Автово» на красной ветке метро встали из-за ДТП на рельсах.

«Трамвай пока не стоит выбирать, они стоят на мосту (инфа актуальна на 8:40)», — уточнил он.

К 09:34 мск все станции метро на Линии 3 работают в обычном режиме, движение осуществляется в полном объеме. Причины ЧП выясняются.