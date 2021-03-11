Редвуд-Сити, США, , 09:53 — REGNUM Представители EA Sports пообещали провести внутреннее расследование в отношении недобросовестных сотрудников, предлагающих игрокам услуги по продаже карточек в FIFA 21 Ultimate Team. Об этом сообщается 11 марта на официальной странице студии в Twitter.

https://twitter.com/EASPORTSFIFA/status/1369761277636005888

В EA Sports заявили, что студия считает подобное поведение неприемлемым. Если жалобы игроков подтвердятся, то разработчики примут оперативные и жесткие меры в отношении своих сотрудников.

Напомним, игроки FIFA 21 начали массово использовать хештег #EAGATE, чтобы пожаловаться на компанию Electronic Arts. По словам геймеров, сотрудники EA Sports в тайне продают карточки футболистов для режима Ultimate Team за реальные деньги.

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