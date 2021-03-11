Токио, , 09:53 — REGNUM Азиатский банк развития (АБР) заявил о приостановлении финансирование проектов и контрактов с правительством Мьянмы после государственного переворота, совершённого вооруженными силами Мьянмы. Об этом сообщается в заявлении организации, сообщает Nikkei.

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Отмечается, что всемирный банк также уведомил вооружённые силы страны о принятых мерах. В заявлении АБР указывается на то, что банк «глубоко обеспокоен ситуацией в Мьянме, особенно гибелью людей».

Напомним, на прошлой неделе Европейский союз приостановил все программы сотрудничества в целях развития с Мьянмой после переворота 1 февраля. В частности, были приостановлены программы бюджетной поддержки в сферах образования и продовольствия, программы, связанные с реформированием полиции и избирательной системы, а также техническое содействие министерствам.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля 2021 года в Мьянме со своих постов были смещены 24 министра. Власть в стране захватили военные. Несколько сотен человек были задержаны и взяты под стражу.