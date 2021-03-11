Вашингтон, , 09:57 — REGNUM Четыре бывших президента США — Барак Обама, Джордж Буш — младший, Билл Клинтон, Джимми Картер и их супруги снялись в роликах социальной рекламы о необходимости вакцинации от COVID-19. Об этом 11 марта сообщает телеканал NBC со ссылкой на поступившие в его распоряжение видеоролики.

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В одном из роликов, продолжительностью в одну минуту, демонстрируется то, как экс-президенты США вместе со своими супругами принимают участие в вакцинации от COVID-19.

В другом, который длится 30 секунд, Клинтон, Буш-младший и Обама стоят около Арлингтонского национального кладбища, которое расположено в пригороде Вашингтона, говоря о необходимости прохождения вакцинации.

При этом бывший президент США Дональд Трамп с супругой не приняли участие в данных роликах социальной рекламы.

Отметим, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, в настоящее время на территории США выявлено в общей сложности 29 152 716 носителей коронавирусной инфекции.