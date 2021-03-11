Женева, Швейцария, , 10:00 — REGNUM Специальный докладчик ООН по правам человека в Северной Корее Томас Охеа Кинтана рекомендовал правительству Южной Кореи включить вопрос прав человека в повестку переговоров с КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчёт специального докладчика ООН, предоставленный 10 марта Совету ООН по правам человека.

В документе докладчик ООН акцентирует внимание на том, что экономическое и гуманитарное сотрудничество с Северной Кореей должно осуществляться с учётом прав человека.

Кинтана также рекомендовал привести в исполнение закон о правах человека в КНДР, принятый Национальным собранием Южной Кореи в 2016 году и который предусматривает создание Фонда прав человека в КНДР.

Напомним, что в начале марта специальный докладчик ООН по правам человека в Северной Корее сообщил, что жёсткие антиковидные меры в КНДР нарушают «права человека» и «усугубляют экономический кризис».

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Ожидается, что 23 марта Совет ООН по правам человека примет резолюцию, осуждающую нарушения прав человека и преступления против человечности в КНДР. В 2003 году подобная резолюция была принята впервые.