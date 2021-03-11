Пекин, , 09:49 — REGNUM Китайская таможня изъяла 172 вида вредителей в 7942 партиях груза за первые два месяца 2021 года, что на 40,41% больше в годовом исчислении, сообщили в Главном таможенном управлении Китая, сообщает 11 марта агентство Синьхуа.

Таможня провела видеоинспекции зарубежных компаний, экспортирующих фрукты в Китай, и отозвала квалификацию у 245 соответствующих предприятий за первые два месяца года, сообщили в таможне. Администрация также усилила заграничные предварительные проверки животных, ввозимых в Китай, в рамках ужесточения мер карантина и контроля.

В таможне отметили, что было выпущено 14 уведомлений с участием 12 стран и регионов, запрещающих импорт или ужесточающих инспекции соответствующих продуктов для профилактими и борьбы с крупными эпизоотиями и эпифитотиями, включая пустынную саранчу, африканскую чуму свиней и высокопатогенный птичий грипп.