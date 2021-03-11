Берн, 11 марта, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Шведская компания Polestar представила новый электроскутер Re: Move, созданный совместно с компаниями Hydro и CAKE. Об этом сообщает пресс-служба Polestar.

Пресс-служба Polestar Электроскутер Polestar Re:Move

Re:Move создан по заказу издания Wallpaper. Ведущий немецкий дизайнер Константин Грчич создал концепт электроскутера, который отличается лаконичностью и простотой.

Новинка предназначена для перевозки и доставки товаров. Re: Move — это небольшой, но многофункциональный электрический транспортер для города.

Более подробная информация об электроскутере Re: Move должна появиться 17 марта. А на авторынке он будет представлен осенью 2021 года.

Ранее стало известно, что компания Polestar запатентовала в России внешний вид электрического концепт-кара Precept, который был представлен в феврале 2020 года.

Читайте также: Компания Pocco представила фото суперкомпактного электрокара