Москва, , 09:47 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело против убитого дочерями Михаила Хачатуряна. Об этом 11 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката.

По его словам, дело касается сексуального насилия и побоев в отношении дочерей. Как считает следствие, жертвами насилия со стороны погибшего становились его дочери.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. Вскоре по подозрению в убийстве были арестованы три его дочери, самая младшая на момент преступления была несовершеннолетней.

В середине мая 2020 года следователи завершили дополнительное расследование этого уголовного дела. СКР проигнорировал указания Генпрокуратуры об изменении квалификации действий сестер Хачатурян и отказался переквалифицировать обвинение с убийства на самооборону.

Дело младшей из сестер было выделено в отдельное производство, так как на момент предполагаемого совершения убийства девушка была признана невменяемой.

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