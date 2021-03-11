Ирвайн, США, , 09:47 — REGNUM В World of Warcraft появится первый в истории проекта маунт (транспорт), выбранный пользовательским голосованием. Об этом стало известно из видеоролика, опубликованного 10 марта на официальном YouTube-канале игры.

Первым «народным» средством передвижения стал Древень-Скиталец — огромное шагающее дерево, которое может менять свой внешний вид в зависимости от времени года. Сообщается, что его бесплатно получат все обладатели масштабного дополнения Shadowlands.

World of Warcraft — это массовая многопользовательская ролевая игра (MMORPG) от американской студии Blizzard Entertainment. С момента своего релиза в 2004 году она остаётся самым популярным представителем жанра.

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