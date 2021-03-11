Ульяновск, , 09:46 — REGNUM В Ульяновской области планируют ввести новую государственную награду для медицинских работников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания регионального правительства.

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В области планируют ввести дополнительные мер поддержки для врачей. По словам губернатора Сергея Морозова, «в ближайшее время будет принят отдельный закон, в том числе о новом почётном звании «Ульяновский врач».

Власти поясняют, что на медицинских работников из-за пандемии коронавируса легла большая нагрузка, поэтому необходимы новые меры поддержки. Отмечается, что в настоящее время в медицинских организациях региона работает около 21 тыс. специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2020 года в Ульяновской области реализуется проект «Спасибо медикам!», в рамках которого медицинские работники, которые работают с пациентами с коронавирусом и подозрением на него, проходят бесплатную реабилитацию в санаториях шести регионов, посещают учреждения культуры и могут побывать на экскурсиях.

Напомним, что в 2020 году в Ульяновской области в память о 19-летнем волонтёре-медике учреждён знак «За вклад в развитие добровольческой деятельности имени Светланы Анурьевой».