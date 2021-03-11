Санкт-Петербург, , 09:47 — REGNUM Спустя 15 минут после полного прекращения движения по третьей линии Петербургского метрополитена движение по зелёной ветке восстановлено в полном объеме. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Поезд на станции метро «Маяковская» в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«В 09:34 все станции Линии 3 работают в обычном режиме, движение по Линии 3 осуществляется в полном объеме», — сообщили в пресс-службе метро.

Напомним, около 08:30 мск на перегоне у станции метро «Маяковская» произошло задымление, предположительно, загорелся электрокабель. Дым проник в тоннели и на платформу станции. На место ЧП прибыли пожарные.

С 09:21 мск движение по зелёной линии не осуществлялось, все станции были закрыты для входа пассажиров. Это привело к большим проблемам для пассажиров метро.

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